തിരുവനന്തപുരം: ശംഖുമുഖത്ത് പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നല്കി. പോലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ കൂടുതല് ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എസിപിയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും അദ്ദേഹം മുന് കേസുകളില് പ്രതിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതേസമയം പരാതിയില് ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡിജിപി പറഞ്ഞു. പരാതി അന്വേഷണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്ക്ക് കൈമാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാല് അര്ദ്ധരാത്രി വരെ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് അനുമതി നല്കിയിരുന്നുവെന്നും 12.30 കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഘോഷങ്ങള് അവസാനിക്കാത്തപ്പോള് അവര് ഇടപെട്ടുവെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. എസ്എഫ്ഐ അംഗങ്ങളില് നിന്നാണ് പ്രകോപനമുണ്ടായതെന്നും അവര് പോലീസിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
മുന് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരില് പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാന് വളണ്ടിയര്മാരായി എത്തിയ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പോലീസ് മര്ദ്ദിച്ചുവെന്ന് എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എംഎ നന്ദന് പറഞ്ഞു. ആക്രമണം നടന്ന സമയത്ത് എസിപി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പോലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ തലയ്ക്കും പുറകിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. മെഡിക്കല് പരിശോധനയില് ആരും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും നേതാക്കള് പറഞ്ഞു.