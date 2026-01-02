റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിയെഴുതി ബെവ്കോ; പുതുവത്സരത്തലേന്ന് വിറ്റത് 105.78 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം

രേണുക വേണു|
Last Updated:
വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026 (17:03 IST)
പുതുവത്സര മദ്യവിൽപനയിൽ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതി ബെവ്കോ. 105.78 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഡിസംബർ 31 ന് മാത്രം വിറ്രഴിക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ പുതുവത്സരാഘോഷത്തിൽ 97.13 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ എട്ട് കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇക്കുറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
9.88 കോടി രൂപയുടെ ബിയർ വിറ്റഴിച്ചപ്പോൾ 1.58 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ നിർമിത മദ്യവും 1.40 കോടി രൂപയുടെ വെനും വിറ്റഴിച്ചു. 5.95 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ നിർമിത വൈനാണ് പുതുവത്സര തലേന്ന് വിറ്റഴിച്ചത്.
ക്രിസ്മസിനും സമാന രീതിയിൽ ഉയർന്ന മദ്യവിൽപനയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഡിസംബർ 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസ് വാര വിൽപന 332.68 കോടിയോളമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഡിസംബർ 24 ന് വൈകുന്നേരമാണ് വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായത്. 114.45 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റു.