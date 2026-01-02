സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026
മലപ്പുറം: പൂക്കോട്ടൂര് മൈലാടിയിലെ ഒരു പാദരക്ഷാ ഫാക്ടറിയില് വന് തീപിടുത്തം. വിവിധ യൂണിറ്റുകളില് നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അഗ്നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആളപായമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തീ പടരുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഫുട്വെയര് ഫാക്ടറിയുടെ ഗോഡൗണില് അല്പസമയം മുമ്പ് തീ പടരുന്നത് നാട്ടുകാര് ശ്രദ്ധിച്ചു. അവര് ഉടന് തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരമറിയിക്കുകയും തീ അണയ്ക്കാന് നാട്ടുകാര് കൈകോര്ക്കുകയും ചെയ്തു. റബ്ബര് ഫാക്ടറിയിലാണ് തീ പടര്ന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. തുടര്ന്ന് തീ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടര്ന്നു ഇരുവശത്തുനിന്നും അഗ്നിശമന സേന അത് അണയ്ക്കാന് ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്.