എംഎല്‍എയെക്കാള്‍ മുകളില്‍ വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍! പുതിയ നെയിം ബോര്‍ഡിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ആര്‍ ശ്രീലേഖ

കൗണ്‍സിലര്‍ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026 (17:57 IST)
ശാസ്തമംഗലത്തെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിലെ തന്റെ ഓഫീസില്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ ആര്‍. ശ്രീലേഖ പുതിയ നെയിം ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചു. എംഎല്‍എ വി.കെ. പ്രശാന്തിന്റെ നെയിം ബോര്‍ഡിന് തൊട്ടുമുകളിലായാണ് കൗണ്‍സിലര്‍ തന്റെ പേര് എഴുതിയ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. കൗണ്‍സിലര്‍ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംഎല്‍എ വി.കെ. പ്രശാന്ത് തന്റെ കൗണ്‍സിലറുടെ ഓഫീസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സ്ഥലമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന് ശ്രീലേഖ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫീസ് ഒഴിയില്ലെന്ന് വി.കെ. പ്രശാന്ത് ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശ്രീലേഖ പുതിയ നെയിം ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചത്.

ഒരു അഭിഭാഷകന്‍ തനിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കിയതായി പറയുന്ന വീഡിയോ പ്രതികരണവും ശ്രീലേഖ പങ്കുവച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അഭിഭാഷകനാണ് പരാതി നല്‍കിയതെന്നും എംഎല്‍എയുടെ ഓഫീസില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് പരാതിയെന്നും ശ്രീലേഖ പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയതായി തനിക്ക് മനസ്സിലായെന്നും ഇത് ഒരു കളിപ്പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.


