തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജയം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും - വി വി രാജേഷ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 14 ഡിസംബര് 2025 (14:36 IST)
തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജയം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് വി വി രാജേഷ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 45 ദിവസത്തിനകം തലസ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന്
മേയര് ആരാകും എന്ന് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പാര്ട്ടി എടുക്കുമെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെതിരായ വിധിയെഴുത്താണ് കോര്പ്പറേഷന് കണ്ടതെന്നും വിവി രാജേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇത് ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണ്. ബിജെപി ഉള്പ്പടെയുള്ള നിരവധി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് നേട്ടം കൊയ്ത്. ആശയപരമായ ഒരു സ്വപ്നം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെയേറെ നഷ്ടങ്ങള് സഹിച്ച് വര്ഷങ്ങളായി പാര്ട്ടിയെ കൊണ്ടുനടന്ന പ്രവര്ത്തകരുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ വിജയമാണ്. വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണിത്. ഈ വിജയം ഞങ്ങള് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. 45 ദിവസത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ തലസ്ഥാനത്തെത്തിക്കും. ബിജെപി സംസ്ഥാന ധ്യക്ഷന് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമാണത്. അതിനായുള്ള ചര്ച്ചകള് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി തുടങ്ങികഴിഞ്ഞു.വിവി രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.