ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി ജനം പണി തന്നു, തോൽവിയുടെ കാരണം പഠിക്കും : എം എം മണി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (13:30 IST)
തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന്റെ പരാജയത്തില്‍ ജനത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് സിപിഎം നേതാവ് എം എം മണി. ജനങ്ങള്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റിയതിന് ശേഷം പണി തന്നുവെന്നാണ് എം എം മണി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. തോല്‍വിയുടെ കാരണമെന്തെന്ന് പഠിക്കുമെന്നും തിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വോട്ടെണ്ണല്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ കേരളമാകെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നത്. 6 കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ നാലിലും യുഡിഎഫ് മുന്നേറുകയാണ്. 86 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ 54, 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 82, 941 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 438, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഏഴും യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്.



