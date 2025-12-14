ഞായര്‍, 14 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ആരാകും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മേയര്‍?, വി വി രാജേഷും ആര്‍ ശ്രീലേഖയും പരിഗണനയില്‍

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 14 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:34 IST)
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്നതോടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആരെല്ലാമാകും എത്തുക എന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് ജനങ്ങള്‍. ഇടത് മുന്നണിയുടെ പല കോട്ടകളും ഇത്തവണ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിലം പതിച്ചപ്പോള്‍ വലിയ നേട്ടമാണ് യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിടിച്ച് ബിജെപിയും സംസ്ഥാനത്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കി.ആകെയുള്ള 6 കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ ഒന്നില്‍ അതും ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ വിജയിക്കാനായതില്‍ ബിജെപി നേതൃത്വം സന്തോഷത്തിലാണ്.

കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി വി വി രാജേഷ്, മുന്‍ ഡിജിപി എന്ന ഇമേജുമായി വിജയിച്ച ആര്‍ ശ്രീലേഖ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ മേയര്‍ സ്ഥാനത്തിനായി ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിതാ ഐപിഎല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്ന പരിചയസമ്പത്താണ് ശ്രീലേഖയ്ക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടാകുന്നതെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള പാര്‍ട്ടിപ്രവര്‍ത്തനമാണ് വി വി രാജേഷിന്റെ ബലം.

കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ആരെത്തണമെന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മികച്ച പ്രൊഫൈല്‍ ഉള്ളയാളെയാകും ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം നിര്‍ദേശിക്കുക. സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന കൂടി ലഭിച്ചാല്‍ ആര്‍ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് മുന്‍തൂക്കമുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് പരിചിതയല്ല എന്നത് ശ്രീലേഖയ്ക്ക് പോരായ്മയാണ്. അതേസമയം ദീര്‍ഘകാമായുള്ള പൊതുപ്രവര്‍ത്തനപരിചയവും കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ബിജെപി മുഖമെന്ന ഇമേജും വി വി രാജേഷിനുണ്ട്. യുവാവെന്ന പരിഗണനയും രാജേഷിന് അനുകൂലഘടകമാണ്.


