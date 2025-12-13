ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

Local Body Election 2025 Results: കൈ പിടിച്ച് കേരളം, ഇടതിന് വൻ തിരിച്ചടി, തലസ്ഥാനം ഇനി താമരസ്ഥാനം

Local Body Election Results, Local Body Election 2025 Results Live Updates, Local Body Election 2025, Kerala Election Results 2025, Kerala Local Body Election, LDF, UDF, BJP, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, കേരള തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്
Local Body Election Results 2025 Live Updates
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:59 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ ഭരണ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വന്‍ നേട്ടം കൊയ്ത് യുഡിഎഫ്. 6 കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ നാലെണ്ണത്തിലും 86 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ 54 എണ്ണത്തിലും 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 82 എണ്ണത്തിലും 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 438 എണ്ണത്തിലും വിജയം യുഡിഎഫിനാണ്. 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 7 എണ്ണവും ഇത്തവണ യുഡിഎഫിലേക്ക് ചാഞ്ഞു.

കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ കൊല്ലം, കൊച്ചി,തൃശൂര്‍,കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് ഭരണം നിലനിര്‍ത്താനായത്. ഭരണം നിലനിര്‍ത്തിയെങ്കിലും ഇവിടെയും ഗണ്യമായ തോതില്‍ സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടപായി. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ 2020ല്‍ നഷ്ടമായവയില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തിയത്. പാലക്കാട് യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്.

പാലക്കാട് നഗരസഭയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 10 വര്‍ഷം ഭരണം നേടിയ ബിജെപിക്ക് നാല് സിറ്റിങ് സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി. കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ വന്‍ തിരിച്ചടിയാണ് എല്‍ഡിഎഫിനുണ്ടായത്. മുന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയറായിരുന്ന ഹണി ബെഞ്ചമിന്‍, മുന്‍ മേയര്‍മാരായ വി രാജേന്ദ്രബാബു, മുന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ വിജയ ഫ്രാന്‍സിസ് എന്നിവര്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ 3 പറ്റിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം നഗരസഭ പിടിച്ചെടൂക്കാന്‍ യുഡിഎഫിനായി. 37 വാര്‍ഡുകളില്‍ 21 ഇടത്ത് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. 16 ഇടങ്ങളില്‍ എല്‍ഡിഎഫും വിജയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മികച്ച ലീഡുമായി എന്‍ഡിഎ കുതിക്കുകയാണ്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :