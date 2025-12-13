സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Updated:
ശനി, 13 ഡിസംബര് 2025 (13:06 IST)
തിരുവനന്തപുരത്ത് കോര്പ്പറേഷന് പിടിച്ചെടുത്ത് എന്ഡിഎ. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ബിജെപി കോര്പ്പറേഷന് ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിന്റെ തേരോട്ടം തുടരുകയാണ്. കോര്പ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലും എല്ലാം യുഡിഎഫാണ് മുന്നേറുന്നത്.
ആറു കോര്പ്പറേഷനുകളില് നാലിടത്തും യുഡിഎഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ഡിഎഫിന്റെ കുത്തകയായ തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് എന്ഡിഎ പിടിച്ചടക്കി. എല്ഡിഎഫിന് ആശ്വാസമായി കോഴിക്കോട് മാത്രമാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ശാസ്തമംഗലം വാര്ഡില് മുന് ഡിജിപിയായ എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആര് ശ്രീലേഖ വിജയിച്ചു. 700 ലേറെ വോട്ടുകള്ക്കാണ് വിജയിച്ചത്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോള് കോര്പ്പറേഷനുകളില് യുഡിഎഫും പഞ്ചായത്തുകളില് എല്ഡിഎഫുമാണ് മുന്നേറുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് എന്ഡിഎയും കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനില് എല്ഡിഎഫും ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.