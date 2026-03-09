അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (17:41 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഗതാഗതമന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്കി കെ.എസ്.യു. മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ബിന്ദു മേനോനെ ഡ്രൈവര് മര്ദ്ദിച്ചുവെന്നും സംഭവത്തില് മന്ത്രിക്കും സ്റ്റാഫിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.ജെ. യദുകൃഷ്ണനാണ് ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി നല്കിയത്. ഗണേഷ് കുമാര് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി കിടക്ക പങ്കിടുന്നത് ഭാര്യയായ ബിന്ദു മേനോന് കണ്ടെന്നും തുടര്ന്ന് 112ലേക്ക് വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടും പോലീസ് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ഡിജിപിക്ക് നല്കിയ പരാതിയില് പറയുന്നു. ഗണേഷ് കുമാറും സ്റ്റാഫും ചേര്ന്ന് ഭാര്യ ബിന്ദുവിനെ ആക്രമിച്ചെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
വാളകത്തെ കുടുംബവീട്ടില് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ എത്തിയ ഭാര്യ ഗണേഷ് കുമാറിനെ കാണാന് പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില് കണ്ടതായി ഭാര്യ ബിന്ദു മേനോണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തെളിവ് തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കെഎസ്യു പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.