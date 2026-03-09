സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (17:01 IST)
കോഴിക്കോട്: പൊങ്കാല
അര്പ്പിക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹില് സ്വദേശിനി വിജിഷ മരിച്ചു. വിജിഷ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവില് ആദ്യം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നില വഷളായപ്പോള് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്.
മാര്ച്ച് 3 നായിരുന്നു ആറ്റുകാല് പൊങ്കാല. തമ്പാനൂരിലെ കെടിഡിസിയുടെ ചൈത്രം ഹോട്ടലിന് മുന്നിലന് അവര് പൊങ്കാല അര്പ്പിച്ചത്. പൊങ്കാല അര്പ്പിക്കുന്നതിനിടെ തൊട്ടുപിന്നിലെ അടുപ്പില് നിന്നുള്ള തീ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള ആളുകള് തീ അണച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം പൊങ്കാല അര്പ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും
പൊങ്കാല അടുപ്പുകള്ക്കിടയില് ഒരു അകലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.