'കണ്ണൂരിൽ ഞാൻ തന്നെ'; പാർട്ടിക്കു വഴങ്ങാതെ സുധാകരൻ, നേതൃത്വത്തിനു അതൃപ്തി

കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ.സുധാകരൻ. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനാണ് സുധാകരന്റെ 'സ്വയം സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം'. എംപിമാർ നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരായാണ് സുധാകരൻ.
' കണ്ണൂരിൽ 110 ശതമാനം മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം വരട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം,' മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
പ്രായാധിക്യവും ലോക്സഭാ എംപിയുമാണെന്നതിനാൽ സുധാകരൻ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും. സുധാകരനു സീറ്റ് നൽകിയാൽ മറ്റു എംപിമാരും നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി രംഗത്തെത്തുമെന്ന ആശങ്കയും പാർട്ടിക്കുണ്ട്.