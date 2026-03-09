തിങ്കള്‍, 9 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ലോകത്ത് കാട്ടുനിയമം നടപ്പാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല: ഇറാനിലെ സര്‍ക്കാരിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളില്‍ യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ചൈന

china
china
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 9 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:36 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇറാനിലെ സര്‍ക്കാരിനെ മാറ്റാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തിനെതിരെയും ചൈന ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനില്‍ വലിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ചൈനയുടെ പ്രസ്താവന.

ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ബീജിംഗ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ ഭാവി സ്വന്തം ജനങ്ങള്‍ മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാവൂ എന്ന് ചൈന പറഞ്ഞു. ഭരണമാറ്റത്തിന് പൊതുജന പിന്തുണയില്ലെന്ന് ചൈന പറയുന്നു. ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി ഞായറാഴ്ച ബീജിംഗില്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത്.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിലെ യഥാര്‍ത്ഥ പങ്കാളികളെന്നും അവരുടെ രാജ്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടത് അവരാണെന്നും വാങ് പ്രസ്താവിച്ചു. ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടല്‍ ഇതിനകം തന്നെ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാക്കുന്നതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :