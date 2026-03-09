സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പോര്ട്ടബിള് അനിമല് ബര്ത്ത് കണ്ട്രോള് (എബിസി) യൂണിറ്റ് നെടുമങ്ങാട് വിജയകരമായി വിന്യസിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഒരുങ്ങുന്നു. അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് അഞ്ച് പോര്ട്ടബിള് എബിസി യൂണിറ്റുകള് കൂടി ആരംഭിക്കാനാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.
പദ്ധതിക്കായി രണ്ട് കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതി രൂപകല്പ്പന ചെയ്യുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമായി കേരള സംസ്ഥാന നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. പദ്ധതി പ്രകാരം ഓരോ പോര്ട്ടബിള് യൂണിറ്റും ആവശ്യാനുസരണം 45 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില് സ്ഥാപിക്കും.
ഇന്ത്യന് മൃഗക്ഷേമ ബോര്ഡിന്റെ (AWBI) മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി ഓരോ നായയ്ക്കും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര പരിചരണം ലഭിക്കും. ഒരു നായയ്ക്ക് 2,100 രൂപയായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന വന്ധ്യംകരണ ചെലവ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിക്കും.