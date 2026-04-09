'ആ കാലം ഓർമയില്ലേ?'; യുഡിഎഫിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത ഭരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീണ്ടും പിണറായി, വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില് 2026 (08:14 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. പിണറായിയിലെ അമല സ്കൂളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് ചെയ്തത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പതിവുപോലെ നടന്നുവന്നാണ് പിണറായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേരളത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേതെന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പിണറായി പറഞ്ഞു.
' കേരളത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വികസിത കേരളത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് തുടരണം. ആ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും ഇടവേള ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളാകെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ നാടിന്റെ പുരോഗതി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു കൃത്യമായ അനുഭവമുണ്ട്. ആ അനുഭവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എൽഡിഎഫിനു മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വികസിത കേരളത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. അത് തുടരണം,' പിണറായി പറഞ്ഞു.