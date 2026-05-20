Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (22:40 IST)

പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റു, പക്ഷേ 13-ാം നമ്പര്‍ കാര്‍ ആര്‍ക്കും വേണ്ട

കേരളത്തില്‍ പുതുതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പോലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ ഒരു പഴയ അന്ധവിശ്വാസം വീണ്ടും വേട്ടയാടുന്നു.  ഒരു മന്ത്രിക്കും 13-ാം നമ്പര്‍ ഔദ്യോഗിക കാര്‍ വേണ്ട. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 20 അംഗ മന്ത്രിസഭയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 'നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ' നമ്പര്‍ 13 മന്ത്രിമാര്‍ ഒഴിവാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഇത് പുതിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയാക്കി.  ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വളരെക്കാലമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്.
 
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പതിമൂന്നാം നമ്പറിനോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് പുതിയ കാര്യമല്ല. മുന്‍ സര്‍ക്കാരുകളും പലപ്പോഴും ഈ നമ്പര്‍ ഒഴിവാക്കുകയോ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് അത് നല്‍കാന്‍ പാടുപെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കുലറുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുന്‍കാല സര്‍ക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ചില നേതാക്കള്‍ ഈ നമ്പര്‍ അശുഭകരമായി കണക്കാക്കിയതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കിയതായി പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റു ചിലര്‍ അന്ധവിശ്വാസത്തെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചു.
