'മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില് നിന്ന് കോള് ലഭിച്ചു'; ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് വൈറലായ പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രി എഡിറ്റിന് പിന്നിലെ ആള് ഇതാണ്
കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയും 'പൂക്കി' എഡിറ്റും ഇപ്പോള് ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് വൈറലാകുന്നു. യാദൃശ്ചികമായി വീഡിയോ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി വൈറലായ സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിലെ എഡിറ്ററെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോണ് ആളെ കണ്ടെത്തി അഭിനന്ദിച്ചു.
വൈറലായ എഡിറ്റിന് പിന്നിലെ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഫിജിന് എന്നാണ്. പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേകമായി വാഹനങ്ങള് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. വീഡിയോയില് പൂക്കി സിഎം എന്ന തലക്കെട്ടിനൊപ്പം പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചേര്ന്ന് അത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുര്ന്ന് 13 ദശലക്ഷം ആളുകള് വൈറല് റീല് കണ്ടു. നൂറുകണക്കിന് റീലുകള് പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങി. 'നീലക്കുയില്' എന്ന പേജിലൂടെയാണ് റീല് ആദ്യം സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തിയത്.
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ഫിജിനെ വിളിച്ച് കാണാന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി റോജി എം. ജോണ് ഫിജിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. സെലിബ്രിറ്റികള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേര് വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
