സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 8 ഏപ്രില് 2026 (17:30 IST)
ഏപ്രില് 9 ന് നടക്കുന്ന കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ചാനലുകളിലും ഓണ്ലൈന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള് ഉടന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളും പത്രപ്രവര്ത്തകരും ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കേരള ഓഫീസ് ഈ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്.
'ചാനലുകളിലും ഓണ്ലൈന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പരസ്യങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിശബ്ദതാ കാലയളവില് ഇത് അനുവദനീയമല്ല. ഇവ ഉടന് പിന്വലിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു,' എന്നാണ് സന്ദേശത്തില് പറയുന്നത്. എല്ലാവര്ക്കും തുല്യമായ ഒരു അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിശബ്ദതാ കാലയളവില് പൊതുയോഗങ്ങള്, റാലികള്, മാധ്യമ ഇടപെടലുകള്, തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിമുഖങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് കര്ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന 48 മണിക്കൂര് സമയത്ത് സിനിമാട്ടോഗ്രാഫ്, ടെലിവിഷന് അല്ലെങ്കില് റേഡിയോ ഉള്പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സമാനമായ ഉപകരണങ്ങള് വഴി ഒരു 'തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളും' ആരും പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കരുതെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.