വിജയ്യുടെ മന്ത്രിസഭയില് ഇന്ന് രണ്ട് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് ചേരും; 59 വര്ഷത്തിനിടെ ആദ്യം
വിജയ്യുടെ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയില് ഇന്ന് രണ്ട് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് ചേരും. കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ എംഎല്എമാരായ രാജേഷ് കുമാറിനെയും പി വിശ്വനാഥനെയും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സര്ക്കാരിലേക്ക് ചേര്ക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നല്കി. ഇവര് വ്യാഴാഴ്ച മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) ജനറല് സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല് ബുധനാഴ്ച സോഷ്യല് മീഡിയയില് പറഞ്ഞു.
'59 വര്ഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോണ്ഗ്രസ് തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയില് ചേരുന്നത് ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ്' -വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു. ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) എംപി സിവി ഷണ്മുഖം ജൂണില് ഉപരിസഭയില് നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനാല് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റിനായി കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നുണ്ട്.
'രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഞങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്നതിനായി ഞങ്ങള് ടിവികെയുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തുകയാണ്. കോണ്ഗ്രസിനെ ടിവികെയുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതിലും ഡിഎംകെയുമായുള്ള സഖ്യം തകര്ക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഒരു തമിഴ് പ്രവര്ത്തകനെയാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്,'-കോണ്ഗ്രസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.