ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 27 ഏപ്രില് 2026 (15:53 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കെ.എസ്.ഇ.ബി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'പീക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ്' എന്ന സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുക.
തടസ്സങ്ങള് ഉപഭോക്താക്കളെ മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. നിലവില് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയില് വൈകുന്നേരം 6 നും രാത്രി 11 നും ഇടയിലാണ്. അമിതമായ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കാരണം വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. സാധ്യമായ സിസ്റ്റം പരാജയങ്ങള് തടയുന്നതിനാണ് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നത്.
ഒരു സമയം 15 മുതല് 30 മിനിറ്റ് വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടാം. എസ്എംഎസ് വഴി മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. ഇത് പതിവ് പവര്കട്ട് അല്ലെന്നും, പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയന്ത്രിത നിയന്ത്രണമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി. വൈദ്യുതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുന്കരുതലായിട്ടാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. പീക്ക്-ടൈം വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയില് കുത്തനെ വര്ധനവുണ്ടായതും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധി കൂടുതല് വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും രാത്രിയില് അപ്രഖ്യാപിത തടസ്സങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ 'പവര്കട്ട്' അല്ലെന്നും 'ലോഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്' ആണെന്നും കെഎസ്ഇബി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോള് കൂടുതല് ഘടനാപരവും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നു. സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാല് മെയ് 15 വരെ ടേം-അഹെഡ് മാര്ക്കറ്റില് നിന്ന് യൂണിറ്റിന് 10 രൂപ വരെ നിരക്കില് 250 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് കെഎസ്ഇബിക്ക് അനുമതി നല്കി.