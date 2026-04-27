കുറ്റ്യാടിയില്‍ കുട്ടികളുടെ കിടക്കയിലും സമീപത്തെ ടോയ്ലറ്റിലും അഞ്ച് വിഷപ്പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തി

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 27 ഏപ്രില് 2026 (11:14 IST)
കോഴിക്കോട്: കുറ്റ്യാടിയിലെ കപ്പുമ്മല് രമേശിന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. കിടക്കയിലും തലയിണയിലും സമീപത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റിലും നിന്നാണ് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. കോമണ് ക്രെയ്റ്റ് (ശങ്കുവരയന്) ഇനത്തില്പ്പെട്ട പാമ്പുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കിടക്കയില് തലയിണ വച്ചിരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങള് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത മുറിയില് വീണ്ടും പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. അവര് കുളിമുറിയില് പോയപ്പോള് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ശംഖുവരയന് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി.
ഇതോടെ അയല്വാസികളുടെ സഹായത്തോടെ വീട്ടില് തിരച്ചില് നടത്തി. അതിനിടയില്
അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു മുറിയില് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. ആകെ അഞ്ച് പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തി. പെയിന്റ് ചെയ്ത ചുവരുകളും മനോഹരമായി ടൈല് ചെയ്ത തറയും ഉള്ള ഒരു വീടാണിത്. എന്നിട്ടും വിഷപ്പാമ്പുകളെ കണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങള് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു.