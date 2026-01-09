വെള്ളി, 9 ജനുവരി 2026
പാലക്കാട്ട് രണ്ടാനമ്മയുടെ ക്രൂരത; കിടക്ക നനയ്ച്ചതിന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങള്‍ ചൂടുചട്ടുകം ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 9 ജനുവരി 2026 (20:15 IST)
പാലക്കാട്: അഞ്ച് വയസ്സുകാരി കിടക്ക നനച്ചതില്‍ ദേഷ്യപ്പെട്ട രണ്ടാനമ്മ പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടില്‍ വെച്ച് ചൂടുള്ള ചട്ടുകം കൊണ്ട് മര്‍ദ്ദിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങള്‍ പൊള്ളിച്ച സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാലക്കാട് വാളയാറിലാണ് സംഭവം. കഞ്ചിക്കോട് താമസിക്കുന്ന ബിഹാര്‍ സ്വദേശി നൂര്‍ നാസറിനെ (റൂബി 35) വാളയാര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നേപ്പാള്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇംതിയാസില്‍ നിന്ന് പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂര്‍ ഇയാളുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയാണ്. ജനുവരി 2 നാണ് സംഭവം.

ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി അംഗനവാടി ക്ലാസില്‍ ഇരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അധ്യാപകര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റതായി കണ്ട അധ്യാപകന്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ചൈല്‍ഡ് ലൈനിലും പോലീസിലും വിവരമറിയിച്ചു. അധ്യാപികയുടെ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാളയാര്‍ പോലീസ് നൂര്‍ നാസര്‍ എന്ന സ്ത്രീയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. പ്രതി കുട്ടിയെ നിരന്തരം മര്‍ദിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.


