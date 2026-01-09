സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 9 ജനുവരി 2026 (18:07 IST)
പൗരത്വം മറച്ചുവെച്ച് വ്യാജ രേഖകള് ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് ജോലി നേടിയ സ്ത്രീക്കെതിരെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. ഫര്സാന എന്ന മഹിര അക്തര് വ്യാജ രേഖകള് ഉപയോഗിച്ച് ജോലി നേടിയതായും നിലവില് അവര്ക്ക് പാകിസ്ഥാന് പാസ്പോര്ട്ട് ഉണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് റാംപൂരിലെ അസിം നഗര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം 1979 ല് യുവതി ഒരു പാകിസ്ഥാന് പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. തുടര്ന്ന് പാകിസ്ഥാന് പൗരത്വം നേടി. എന്നാല് വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം പാകിസ്ഥാന് പാസ്പോര്ട്ടില് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ അവര് 1985-ല് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ശേഷം സ്വയം ഒരു ഇന്ത്യന് പൗരനായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചു. 'ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 318(4), 336, 338, 340 എന്നീ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം വഞ്ചനയ്ക്കും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാന് പൗരയായിരുന്നിട്ടും വ്യാജ റസിഡന്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് ജോലി നേടിയെന്നതാണ് ഇവര്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണമെന്ന് അഡീഷണല് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അനുരാഗ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. കുറ്റാരോപിതയായ സ്ത്രീ കുംഹാരിയ ഗ്രാമത്തില് സര്ക്കാര് അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അവരെ ജോലിയില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു, വകുപ്പിന്റെ പരാതിയില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. നിലവില് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.