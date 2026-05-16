ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (10:07 IST)
കൊച്ചി: 50 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏറെ വിവാദമായ ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ മോഷണക്കേസില് കേരള ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വാദം കേള്ക്കല് പുനരാരംഭിക്കും. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്തിമ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിരവധി പ്രമുഖ എല്ഡിഎഫ് നേതാക്കള് ഉള്പ്പെട്ട കേസ് വരാനിരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഔദ്യോഗികമായി അധികാരമേറ്റ ദിവസം തന്നെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തുന്നു. അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയുടെ
ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ കര്ശന മേല്നോട്ടത്തിലായതിനാല് ജുഡീഷ്യല് അനുമതിയില്ലാതെ സര്ക്കാരിന് നടപടികളില് ഇടപെടാനോ എസ്ഐടി പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല.
അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് ഭരണപരമായ ലോജിസ്റ്റിക്സ് നല്കുന്നതില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്ക് പരിമിതമായിരിക്കും.