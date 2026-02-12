വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണ മോഷണക്കേസ്: സ്വര്‍ണ്ണ പ്ലേറ്റുകളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (20:20 IST)
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണ മോഷണക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ശ്രീകോവിലില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണ പ്ലേറ്റുകളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റും നിന്ന് ശേഖരിച്ച പ്രാഥമിക സാമ്പിളുകളില്‍ ആരോപണവിധേയമായ തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കൂടുതല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളില്‍ നിന്നും സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ശ്രീകോവിലിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സാമ്പിളുകള്‍ എടുക്കുന്നത്. പരിശോധന മൂന്ന് ദിവസം തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ സംഘം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. ക്ഷേത്ര വാതിലുകള്‍ അടച്ചതിനുശേഷം സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :