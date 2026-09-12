മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പവർകട്ട് ഇല്ല !
കേരളത്തിൽ വ്യാപക പവർകട്ട് നടക്കുമ്പോഴും അതിൽനിന്ന് രക്ഷനേടി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ താമസിക്കുന്ന ക്ലിഫ് ഹൗസ് പരിസരം. നന്ദൻകോഡ് ക്ലിഫ് ഹൗസ് റോഡിലാണ് പവർകട്ടും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങും ഇല്ലാത്തത്.
ക്ലിഫ് ഹൗസ് റോഡിൽ രാത്രി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഇല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താമസസ്ഥലം ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവിടെ മാത്രം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന ക്ലിഫ് ഹൗസിന് സമീപം ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വീടുകളിലും പവർകട്ട് ഇല്ല.അതേസമയം വൈകിട്ട് 6.30 മുതൽ രാത്രി 1 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പവർകട്ട് ഉണ്ട്. മിക്കയിടങ്ങളിലും ഒന്നിലേറെ തവണകളിലായി ഒരു മണിക്കൂറോളം പവർകട്ടുണ്ട്.