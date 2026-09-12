  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. No Power Cut Near Cliff House
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (08:46 IST)

മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പവർകട്ട് ഇല്ല !

Onam Kit, UDF Government, VD Satheesan, Satheesan Onam Kit, Onam Kitt Crisis
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (08:48 IST)
google-news
കേരളത്തിൽ വ്യാപക പവർകട്ട് നടക്കുമ്പോഴും അതിൽനിന്ന് രക്ഷനേടി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ താമസിക്കുന്ന ക്ലിഫ് ഹൗസ് പരിസരം. നന്ദൻകോഡ് ക്ലിഫ് ഹൗസ് റോഡിലാണ് പവർകട്ടും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങും ഇല്ലാത്തത്. 
 
ക്ലിഫ് ഹൗസ് റോഡിൽ രാത്രി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഇല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താമസസ്ഥലം ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവിടെ മാത്രം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന ക്ലിഫ് ഹൗസിന് സമീപം ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വീടുകളിലും പവർകട്ട് ഇല്ല. 
അതേസമയം വൈകിട്ട് 6.30 മുതൽ രാത്രി 1 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പവർകട്ട് ഉണ്ട്. മിക്കയിടങ്ങളിലും ഒന്നിലേറെ തവണകളിലായി ഒരു മണിക്കൂറോളം പവർകട്ടുണ്ട്. 
അടുത്ത ലേഖനം
2023ല്‍ ബ്രിക്‌സില്‍ ചേരാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി; ഇപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു, കാരണം ഇതാണ്

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

2023ല്‍ ബ്രിക്‌സില്‍ ചേരാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി; ഇപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു, കാരണം ഇതാണ്

2023ല്‍ ബ്രിക്‌സില്‍ ചേരാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി; ഇപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു, കാരണം ഇതാണ്ബ്രിക്‌സ് (BRICS) കൂട്ടായ്മയില്‍ അംഗത്വം നേടാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2023-ല്‍ ഇതിനായി ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ നല്‍കിയ പാകിസ്ഥാന്‍ റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും പിന്തുണ തേടുകയും ബ്രിക്‌സിന്റെ പിന്തുണയുള്ള 'ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കി'ല്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പിഎസ്സി അംഗങ്ങള്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകില്ല

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പിഎസ്സി അംഗങ്ങള്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകില്ലഅന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഐജി അജീത ബീഗത്തിന് പിഎസ്സി സെക്രട്ടറി സാജു ജോര്‍ജ് കത്ത് നല്‍കി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പിഎസ്സി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയാല്‍ മൊഴി നല്‍കാന്‍ അംഗങ്ങള്‍ സന്നദ്ധമാണെന്ന് കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആത്മഹത്യ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാനാകും: ചീഫ് വിപ്പ്

ആത്മഹത്യ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാനാകും: ചീഫ് വിപ്പ്ആരോഗ്യ കേരളം ഇടുക്കി, ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി, വഴിത്തല ശാന്തിഗിരി കോളജ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തിയ ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സൈനിക കേന്ദ്രത്തില്‍ മോഷണം: മുന്‍ സൈനികന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍, കാണാതായ എകെ-47 തോക്കും മറ്റ് മോഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു

സൈനിക കേന്ദ്രത്തില്‍ മോഷണം: മുന്‍ സൈനികന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍, കാണാതായ എകെ-47 തോക്കും മറ്റ് മോഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തുഇദ്ദേഹത്തിന് സൈനിക ക്യാമ്പിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.