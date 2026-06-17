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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (19:36 IST)

ഒന്നര വയസ്സുകാരന്റെ കൊലപാതകം: നിര്‍ണായക ഇടപെടല്‍ നടത്തി ഹൈക്കോടതി

Murder of a one and a half year old
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (19:36 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (19:38 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട്ട് ഒന്നര വയസ്സുകാരന്‍ അര്‍ഷിദ് അമ്മയുടെ പങ്കാളിയുടെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മുദ്രവച്ച കവറില്‍ മറുപടി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത ശേഷം കോടതി ഇടപെട്ടു. കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നേരത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
 
കേസില്‍ ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ യൂണിറ്റിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി അടുത്തിടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി റീന ചൈല്‍ഡ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചതിന്റെ നിര്‍ണായകമായ ഓഡിയോ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കുട്ടിയെ തുടര്‍ച്ചയായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കോളില്‍ അവര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു. മെയ് 3 ന് സഹായം തേടി റീന ജില്ലാ ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ യൂണിറ്റിനെ (ഡിസിപിയു) സമീപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അധികാരികള്‍ തുടര്‍നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല.
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ശ്രീനു എസ്
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