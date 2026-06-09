ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ ലംഘിച്ചു: വ്യാജ ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക തടഞ്ഞ് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ്

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ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകള് ലംഘിച്ചു: വ്യാജ ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക തടഞ്ഞ് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ്
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡില് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തില് വ്യാപകമായ അഴിമതിയും ഹൈക്കോടതി നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനവും നടന്നതായി ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് ബോര്ഡിനുള്ളില് വന് വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്മാരെയും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്മാരെയും ഉയര്ന്ന വരുമാനമുള്ള 'പ്രധാന' ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് വിവാദം. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൈക്കൂലിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ നയിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങള് ആരോപിക്കുന്നു.
ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാപിത മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനത്തെ എതിര്ത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് താല്ക്കാലികമായി കരട് സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക നിര്ത്തിവച്ചു. ബോര്ഡ് ആസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ ലോബി സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടികയില് കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി അന്വേഷണങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ഥലംമാറ്റങ്ങള്ക്ക് ടിഡിബിക്ക് കര്ശനവും നിയമപരമായി ബാധകവുമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇവ മുമ്പ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ദേവസ്വം ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.