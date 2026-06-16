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ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം: കെഎസ്ആര്ടിസിയിലെ സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില് പൊതുതാല്പര്യ ഹര്ജി
കെഎസ്ആര്ടിസിയിലെ സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില് പൊതു താല്പര്യ ഹര്ജി. പദ്ധതി ഏകപക്ഷീയവും വിവേചനപരവും ആണെന്നും അതിനാല് പദ്ധതി റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഫിര്ദൗസാണ് ഹര്ജി നല്കിയത്. ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേര്തിരിവാണ് സര്ക്കാര് നടത്തുന്നതെന്നും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നല്കുന്ന തുല്യതയ്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയാണെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.
14, 15 അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നും ഹര്ജിക്കാരന് പറഞ്ഞു. വരുമാനപരിധി പോലുള്ള യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും നോക്കാതെയാണ് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം സൗജന്യം നല്കുന്നത്. ഇത് പുരുഷന്മാരോടുള്ള വിവേചനം ആണെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. സര്ക്കാരിനെ എതിര്കക്ഷിയാക്കിയാണ് നിലവില് ഹര്ജി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയത്.