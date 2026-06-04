  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Monsoon may arrive in Kerala today
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (07:32 IST)

കേരളത്തില്‍ കാലാവര്‍ഷം ഇന്ന് എത്തിയേക്കും; എട്ടു ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

Kerala Rain, Summer rain, Kerala News, Yellow alerts, Rain Alert
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (07:32 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (07:41 IST)
google-news
കേരളത്തില്‍ കാലാവര്‍ഷം ഇന്ന് എത്തിയേക്കും. അതോടൊപ്പം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍, തെക്കുകിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിന്റെ കൂടുതല്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ ലക്ഷദ്വീപ് , തമിഴ്നാട് എന്നിവടങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങള്‍.ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ (തെക്കുകിഴക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്‍, വടക്കുകിഴക്കന്‍, മധ്യ-കിഴക്കന്‍, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറന്‍, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) കാലവര്‍ഷം വ്യാപിക്കാന്‍ സാധ്യത.
 
തെക്കന്‍ കേരള തീരത്തിന് സമീപം തെക്കുകിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിനു  മുകളില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി നിലവില്‍  മധ്യ - കിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള കര്‍ണാടക തീരത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വടക്കന്‍ ആന്‍ഡമാന്‍ കടലിനും അതിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി  സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
 
ജൂണ്‍ 3 മുതല്‍ 7 വരെ തീയതികളില്‍ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ,അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ജൂണ്‍ 3 മുതല്‍ 7 വരെ തീയതികളില്‍ ഇടിമിന്നലോടും ശക്തമായ കാറ്റോടും (മണിക്കൂറില്‍ 40 മുതല്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയുള്ള) കൂടി വ്യാപകമായ  മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന്  കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

എടിഎം പിന്‍ മറന്നുപോയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ മതി

എടിഎം പിന്‍ മറന്നുപോയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ മതിനിങ്ങളുടെ എടിഎം കാര്‍ഡിന്റെ പിന്‍ നമ്പര്‍ മറന്നുപോയെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയൊരു എടിഎം കാര്‍ഡ് പിന്‍ നമ്പര്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ എടിഎം കാര്‍ഡിന്റെ പിന്‍ നമ്പര്‍ പുനഃസജ്ജീകരിക്കാനോ സൃഷ്ടിക്കാനോ നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ മതി.

നീറ്റ്, സിബിഎസ്ഇ മാര്‍ക്കിംഗ് പദ്ധതിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അശ്രദ്ധയെ വിമര്‍ശിച്ച് കേരള സര്‍ക്കാര്‍

നീറ്റ്, സിബിഎസ്ഇ മാര്‍ക്കിംഗ് പദ്ധതിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അശ്രദ്ധയെ വിമര്‍ശിച്ച് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ഈ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം തേടി കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ തേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എല്ലാ നിയമ സഹായമോ പിന്തുണയോ നല്‍കുമെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ എത്തിയതില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം; പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി

വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ എത്തിയതില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം; പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിമാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.എം. ബഷീറിന്റെ മരണത്തിലെ പ്രതികളുമായി വേദി പങ്കിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ എതിര്‍ത്തു.

കേരളത്തില്‍ എയിംസ്: യുഡിഎഫിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ വാഗ്ദാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

കേരളത്തില്‍ എയിംസ്: യുഡിഎഫിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ വാഗ്ദാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിഎയിംസിന് സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും സ്ഥലം നല്‍കാന്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്ന കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

Kerala Weather: നാളെ മഴദിനം; എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Kerala Weather: നാളെ മഴദിനം; എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ പരക്കെ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും.