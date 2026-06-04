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കേരളത്തില് കാലാവര്ഷം ഇന്ന് എത്തിയേക്കും; എട്ടു ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
കേരളത്തില് കാലാവര്ഷം ഇന്ന് എത്തിയേക്കും. അതോടൊപ്പം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്, തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന്റെ കൂടുതല് ഭാഗങ്ങള് ലക്ഷദ്വീപ് , തമിഴ്നാട് എന്നിവടങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങള്.ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് (തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്, വടക്കുകിഴക്കന്, മധ്യ-കിഴക്കന്, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറന്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഭാഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ) കാലവര്ഷം വ്യാപിക്കാന് സാധ്യത.
തെക്കന് കേരള തീരത്തിന് സമീപം തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനു മുകളില് നിലനിന്നിരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി നിലവില് മധ്യ - കിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള കര്ണാടക തീരത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വടക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും അതിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
ജൂണ് 3 മുതല് 7 വരെ തീയതികളില് കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ,അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ജൂണ് 3 മുതല് 7 വരെ തീയതികളില് ഇടിമിന്നലോടും ശക്തമായ കാറ്റോടും (മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയുള്ള) കൂടി വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.