  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Will monsoon in Kerala be delayed further
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (14:14 IST)

കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം ഇനിയും വൈകുമോ? പുതിയ തീയതി ഐഎംഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Rain, Summer rain, Kerala News, Yellow alerts, Rain Alert
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (14:14 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (14:17 IST)
google-news
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ കേരളത്തില്‍ എത്താന്‍ വൈകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐഎംഡി) ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവചനത്തില്‍ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശക്തമായ മണ്‍സൂണിന് ആവശ്യമായ ഉപരിതല കിഴക്കന്‍ കാറ്റ് ജൂണ്‍ 5-6 ന് ശേഷം മാത്രമേ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും രൂപപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്.
 
കേരളത്തില്‍ മണ്‍സൂണ്‍ കനത്ത മഴയോടെ ആരംഭിക്കില്ല. മറിച്ച് അത് വളരെ നേരിയതോ ദുര്‍ബലമോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അത് ക്രമേണ മാത്രമേ ശക്തി പ്രാപിക്കൂ. ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ മണ്‍സൂണ്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ നിന്ന് വീശുന്ന ഈര്‍പ്പമുള്ള കാറ്റാണ് മണ്‍സൂണ്‍ മഴയ്ക്ക് കാരണം.
 
മണ്‍സൂണ്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ഐഎംഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മോഡലാണ് ഗ്ലോബല്‍ ഫോര്‍കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം (ജിഎഫ്എസ്). അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവരങ്ങള്‍ ഇത് ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം പരിശോധിക്കുകയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ അനുസരിച്ച് മണ്‍സൂണ്‍ വൈകും. പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള്ള ഈര്‍പ്പം നിറഞ്ഞ കാറ്റാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇവയെ 'വെസ്റ്റേണ്‍ ഡിസ്റ്റന്‍സസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കാറ്റ് പൂര്‍ണ്ണമായും മാറുമ്പോള്‍ മാത്രമേ മണ്‍സൂണിന് ആവശ്യമായ കിഴക്കന്‍ കാറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ശക്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുവരെ, കേരളത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രാരംഭ മണ്‍സൂണ്‍ പ്രവാഹം വളരെ ദുര്‍ബലമായി തുടരും.
 
അതിനാല്‍, കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം ശക്തി പ്രാപിക്കാന്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ കൂടി എടുത്തേക്കാം. ഈ വര്‍ഷത്തെ കാലവര്‍ഷത്തിന്റെ വരവ് പ്രവചനാതീതമായി തുടരുന്നു. ആദ്യം മെയ് 26 ന് ആയിരുന്നു പ്രവചനം, പിന്നീട് ജൂണ്‍ 3 ലേക്ക് മാറ്റി. കാലവര്‍ഷം ഇനിയും വൈകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആളുകള്‍.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ബിജെപിക്കായി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദാരമനസ്‌കത; ചട്ടം ലംഘിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം

ബിജെപിക്കായി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദാരമനസ്‌കത; ചട്ടം ലംഘിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരംകേരള നിയമസഭയിൽ ബിജെപി മമത പരസ്യമാക്കി കോൺഗ്രസ്. ചട്ടം ലംഘിച്ച് ബിജെപിക്കു പ്രതിനിധിക്കു സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അവസരം നൽകി. അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിൽ വാക്ക്ഔട്ട് പ്രസംഗം നടക്കുന്നതിനു മുൻപാണ് ബിജെപി പ്രതിനിധിക്കു സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയത്.

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ ബന്ധുനിയമനം; അളിയനെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ ബന്ധുനിയമനം; അളിയനെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ ബന്ധുനിയമനം എന്ന് ആരോപണം. വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് തന്റെ ബന്ധുവിനെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായി നിയമിച്ചു. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ബെന്നി തോമസിനെയാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി തന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നൽകാതെ സതീശൻ സർക്കാർ

ബിജെപിക്കെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നൽകാതെ സതീശൻ സർക്കാർപ്രതിപക്ഷം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ഇന്ധനവില വർധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. എന്നാൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ എതിർക്കുകയായിരുന്നു.

ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ക്രൂരത, വിവാഹമോചന സാധുത ശരിവെച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി!

ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ക്രൂരത, വിവാഹമോചന സാധുത ശരിവെച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി!ഹിന്ദു വിവാഹ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ താലി (മാംഗല്യസൂത്രം) അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭര്‍ത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത മാനസിക ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് പി. വടമലൈയാണ് സമൂഹത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കാവുന്ന ഈ നിര്‍ണ്ണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.