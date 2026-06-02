കേരളത്തില് കാലവര്ഷം ഇനിയും വൈകുമോ? പുതിയ തീയതി ഐഎംഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് കേരളത്തില് എത്താന് വൈകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐഎംഡി) ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവചനത്തില് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശക്തമായ മണ്സൂണിന് ആവശ്യമായ ഉപരിതല കിഴക്കന് കാറ്റ് ജൂണ് 5-6 ന് ശേഷം മാത്രമേ ദക്ഷിണേന്ത്യയില് പൂര്ണ്ണമായും രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നത്.
കേരളത്തില് മണ്സൂണ് കനത്ത മഴയോടെ ആരംഭിക്കില്ല. മറിച്ച് അത് വളരെ നേരിയതോ ദുര്ബലമോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അത് ക്രമേണ മാത്രമേ ശക്തി പ്രാപിക്കൂ. ജൂണ് മുതല് സെപ്റ്റംബര് വരെ മണ്സൂണ് നീണ്ടുനില്ക്കും. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് നിന്ന് വീശുന്ന ഈര്പ്പമുള്ള കാറ്റാണ് മണ്സൂണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം.
മണ്സൂണ് പരിശോധിക്കാന് ഐഎംഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടര് മോഡലാണ് ഗ്ലോബല് ഫോര്കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം (ജിഎഫ്എസ്). അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവരങ്ങള് ഇത് ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം പരിശോധിക്കുകയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പേ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള് അനുസരിച്ച് മണ്സൂണ് വൈകും. പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള്ള ഈര്പ്പം നിറഞ്ഞ കാറ്റാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇവയെ 'വെസ്റ്റേണ് ഡിസ്റ്റന്സസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കാറ്റ് പൂര്ണ്ണമായും മാറുമ്പോള് മാത്രമേ മണ്സൂണിന് ആവശ്യമായ കിഴക്കന് കാറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യയില് ശക്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുവരെ, കേരളത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രാരംഭ മണ്സൂണ് പ്രവാഹം വളരെ ദുര്ബലമായി തുടരും.
അതിനാല്, കേരളത്തില് കാലവര്ഷം ശക്തി പ്രാപിക്കാന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങള് കൂടി എടുത്തേക്കാം. ഈ വര്ഷത്തെ കാലവര്ഷത്തിന്റെ വരവ് പ്രവചനാതീതമായി തുടരുന്നു. ആദ്യം മെയ് 26 ന് ആയിരുന്നു പ്രവചനം, പിന്നീട് ജൂണ് 3 ലേക്ക് മാറ്റി. കാലവര്ഷം ഇനിയും വൈകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആളുകള്.
ഹിന്ദു വിവാഹ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ താലി (മാംഗല്യസൂത്രം) അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭര്ത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത മാനസിക ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് പി. വടമലൈയാണ് സമൂഹത്തില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെക്കാവുന്ന ഈ നിര്ണ്ണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.