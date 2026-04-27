2027 മുതൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് 6 വയസ്സാകണം

സ്കൂളുകളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനം 6 വയസ്സാക്കാന് ഒരു വര്ഷത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിന് കേരളം. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള് പ്രവേശനം ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനായി 2027- 28 അധ്യയനവര്ഷം മുതല് 6 വയസ് നിര്ബന്ധമാക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്സിഇആര്ടി പൊതുവിദ്യഭ്യാസ സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കി.
പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കാനായി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളെ സ്കൂളില് നിന്ന് മാറ്റിനിര്ത്തേണ്ടതായി വരും. ഇവര്ക്ക് പ്രീ സ്കൂള് സേവനം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ശുപാര്ശ.കുട്ടികളെ ഒന്നാം ക്ലാസില് ചേര്ക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതി മാറുമ്പോള് രക്ഷിതാക്കളുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാന് എന്സിഇആര്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 6 മുതല് 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് സൗജന്യവും നിര്ബന്ധിതവുമായ വിദ്യഭ്യാസം നല്കണമെന്നതാണ് 2009ലെ വിദ്യഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ. ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനം 6 വയസ്സാക്കാന് 2020ലെ ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തില് നിര്ദേശമുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടും കേരളം മാത്രം ഈ നിര്ദേശം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല. ഡല്ഹിയും കര്ണാടകവും നടപ്പാക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനായുള്ള നടപടികള് സംസ്ഥാനങ്ങള് നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മസ്തിഷ്ക വികസനത്തിന്റെ 85 ശതമാനത്തിലേറെയും 6 വയസ്സിന് മുന്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തില് അക്ഷരാഭ്യാസം പോലുള്ള ഔപചാരിക പഠനങ്ങള്ക്ക് പകരം കളി, അധിഷ്ടിത സാമൂഹിക- വൈകാരിക കഴിവുകള് വികസിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എന്സിഇആര്ടി നിര്ദേശം.