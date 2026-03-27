ഹൃദയാഘാതം മൂലം കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകള്‍ മരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്; ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (20:40 IST)
25 വര്ഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള ബോര്ഡ് സര്ട്ടിഫൈഡ് കാര്ഡിയോതൊറാസിക് സര്ജനായ ഡോ. ജെറമി സ്ത്രീകളില് ഹൃദയാഘാതം മാരകമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. മാര്ച്ച് 26 ന് പങ്കിട്ട ഒരു ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോയില് സ്ത്രീകളുടെ ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനോ സമയബന്ധിതമായി വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിനോ കാരണമാകുന്ന നിരവധി പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.
ടെലിവിഷനില് പലപ്പോഴും നാടകീയമായി കാണിക്കുന്ന ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ക്ലാസിക് ലക്ഷണങ്ങള് സ്ത്രീകള്ക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല. വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങള് - തീവ്രമായ, തകരുന്ന നെഞ്ചുവേദന, താടിയെല്ലിലേക്കോ കൈയിലേക്കോ പ്രസരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത - സാധാരണയായി ഒരു മാനദണ്ഡമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല് പല സ്ത്രീകള്ക്കും ഈ സൂചകങ്ങള് ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പകരം, അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് വളരെ സൂക്ഷ്മവും എളുപ്പത്തില് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്.
ഇത് തിരിച്ചറിയലിനും ചികിത്സയ്ക്കും കാലതാമസം വരുത്തുന്നു. സ്ത്രീകളില് ഹൃദയാഘാതം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു
സ്ത്രീകളിലെ ഹൃദയാഘാത ലക്ഷണങ്ങള്
നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് പകരം സ്ത്രീകള്ക്ക് ശ്വാസതടസ്സം, നിരന്തരമായ ക്ഷീണം, ഓക്കാനം, അല്ലെങ്കില് ഛര്ദ്ദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള് അനുഭവപ്പെടാം. ഈ സൂചകങ്ങള് അത്ര വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാലും മറ്റ് അവസ്ഥകളെ അനുകരിക്കാന് കഴിയുന്നതിനാലും അവ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു.