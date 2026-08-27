പ്രളയബാധിത നേപ്പാളില് 53 മലയാളികള് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നോര്ക്ക
പ്രവാസി മലയാളികള്ക്കായുള്ള കേരള സര്ക്കാരിന്റെ നോഡല് ഏജന്സിയായ നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചത് പ്രകാരം നേപ്പാളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് കുട്ടികളും മുതിര്ന്നവരുമടക്കം 53 മലയാളികള് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നെറ്റ്വര്ക്ക്, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങള് എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല് നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം സാധ്യമല്ലെങ്കിലും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യന് എംബസിയില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് പ്രകാരം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് സിഇഒ രാജേഷ് മാധവന് അറിയിച്ചു.
ഈ 53 പേരുടെയും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകള് നോര്ക്ക റൂട്ട്സിന്റെ പക്കലുണ്ട്. എന്നാല് നേപ്പാളിലുടനീളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും ടെലിഫോണ് സംവിധാനങ്ങള്ക്കും സംഭവിച്ച തടസ്സങ്ങള് കാരണം നേരിട്ട് ഫോണ് വിളിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിവരങ്ങള് അറിയാനോ കാണാതായ ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്കായി കേരള സര്ക്കാരും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യന് എംബസിയും സജീവമായ ഹെല്പ്പ്ലൈനുകള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത സോഷ്യല് മീഡിയ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, യാത്രക്കാരുടെ പേര്, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങള്, യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്, അവസാനമായി അറിവുള്ള സ്ഥലം എന്നിവ ഔദ്യോഗിക ഏജന്സികളെ അറിയിക്കാന് കുടുംബങ്ങളോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം നേപ്പാളിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കോട്ടയത്തുനിന്നുള്ള 16 അംഗ സംഘവും കാസര്കോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുനിന്നുള്ള 36 അംഗ സംഘവും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.