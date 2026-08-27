പൂട്ടിയ വീടുകള്ക്കായുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് യാത്ര പോകുനവരോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് കേരള പോലീസ്
തിരുവനന്തപുരം: വീട് പൂട്ടി ദീര്ഘദൂര യാത്ര പോകുന്നവര് കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക 'പോള്-ആപ്പ്' (Pol-App)-ലെ 'ലോക്ക്ഡ് ഹൗസ്' (Locked House) സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് പോലീസ് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത വീടുകളും അവയുടെ പരിസരങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പ്രത്യേക പട്രോളിംഗ് നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 48 മണിക്കൂര് മുമ്പെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള് ആപ്പ് വഴി തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഇതിനായുള്ള വിവരങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
വീടും പരിസരവും പരമാവധി 14 ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തില് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നവര് യാത്ര ചെയ്യുന്ന തീയതി, വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, വീടിന്റെ പേര്, അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കളുടെയോ അയല്ക്കാരുടെയോ പേരുകളും ഫോണ് നമ്പറുകളും എന്നിവ നല്കേണ്ടതുണ്ട്. പോള്-ആപ്പ് (Pol-App) ഗൂഗിള് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിള് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്.