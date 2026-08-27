എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ആരോപിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് ജീവനൊടുക്കി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സര്ക്കാര്
മലപ്പുറം: തന്റെ വാഹനത്തിന് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് (MVD) ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചതായി ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചതിന് പിന്നാലെ 33 വയസ്സുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര് ജീവനൊടുക്കി. കിഴിശ്ശേരിക്ക് സമീപം പുലിയക്കോട് മുണ്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഷൗക്കത്താണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷമായി ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സബ് റീജിയണല് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ഓഫീസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളില് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ് റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര്മാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘടനകള് കിഴിശ്ശേരിയില് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.