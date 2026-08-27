  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Auto rickshaw driver ends life alleging harassment by MVD officials
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (19:12 IST)

എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ആരോപിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ജീവനൊടുക്കി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍

Motor Vehicle department
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (20:19 IST)
google-news
മലപ്പുറം: തന്റെ വാഹനത്തിന് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചതായി ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചതിന് പിന്നാലെ 33 വയസ്സുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര്‍ ജീവനൊടുക്കി. കിഴിശ്ശേരിക്ക് സമീപം പുലിയക്കോട് മുണ്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഷൗക്കത്താണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
 
സബ് റീജിയണല്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളില്‍ ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘടനകള്‍ കിഴിശ്ശേരിയില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ആർഎസ്എസിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണം, വീണ്ടും ആവശ്യവുമായി യുഎസ് കമ്മീഷൻ

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

പ്രളയബാധിത നേപ്പാളില്‍ 53 മലയാളികള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നോര്‍ക്ക

പ്രളയബാധിത നേപ്പാളില്‍ 53 മലയാളികള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നോര്‍ക്കപെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നെറ്റ്വര്‍ക്ക്, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല്‍ നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം സാധ്യമല്ലെങ്കിലും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് സിഇഒ രാജേഷ് മാധവന്‍ അറിയിച്ചു.

പൂട്ടിയ വീടുകള്‍ക്കായുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ യാത്ര പോകുനവരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് കേരള പോലീസ്

പൂട്ടിയ വീടുകള്‍ക്കായുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ യാത്ര പോകുനവരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് കേരള പോലീസ്ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 48 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ ആപ്പ് വഴി തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഇതിനായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ആരോപിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ജീവനൊടുക്കി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍

എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ആരോപിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ജീവനൊടുക്കി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍കിഴിശ്ശേരിക്ക് സമീപം പുലിയക്കോട് മുണ്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഷൗക്കത്താണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആർഎസ്എസിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണം, വീണ്ടും ആവശ്യവുമായി യുഎസ് കമ്മീഷൻ

ആർഎസ്എസിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണം, വീണ്ടും ആവശ്യവുമായി യുഎസ് കമ്മീഷൻവ്യാഴാഴ്ച ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ മാഡിസണ്‍ സ്‌ക്വയര്‍ ഗാര്‍ഡനില്‍ ആര്‍എസ്എസ് മേധാവിയായ മോഹന്‍ ഭാഗവത് പ്രസംഗിക്കാനിരിക്കെ ആര്‍എസ്എസിനെതിരെ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തി മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യുഎസ് സംഘടനയായ യുഎസ്സിഐആര്‍എഫ് വീണ്ടും രംഗത്ത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മദ്യവിൽപ്പന

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മദ്യവിൽപ്പനസംസ്ഥാനത്ത് ഓണക്കാല മദ്യവിൽപ്പനയിൽ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ്. ഓണക്കാലത്തെ എട്ട് ദിവസം 771.29 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ബെവ്‌കോ വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇതേ കാലയളവിൽ 694.96 കോടിയുടെ മദ്യം വിറ്റു.