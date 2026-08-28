ഹോര്മുസിന്റെ വിഹിതവും വരുമാനവും സംബന്ധിച്ച് ഇറാനും ഒമാനും ധാരണയിലെത്തിയതായി റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെയും അതിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെയും വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് ഇറാനും ഒമാനും കരാറുകളില് എത്തിയതായി ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ്സ് വക്താവ് പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക തസ്നിം വാര്ത്താ ഏജന്സി ബുധനാഴ്ച റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഒമാനും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് യുഎസ് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ചര്ച്ച വൈകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇറാന്റെ ജീവവായുവായ എല്ലാ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഓപ്പറേഷന് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. തിങ്കളാഴ്ച യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റാണ് ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി വരിഞ്ഞുമുറുക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇക്കണോമിക് ഡി ഡേയ്ക്ക് തുടക്കമായതായി അറിയിച്ചത്.
ഇതോടെ ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം അറുപതോളം വ്യക്തികള്, സ്ഥാപനങ്ങള്, കപ്പലുകള് എന്നിവയ്ക്ക് യുഎസ് ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തി. ഇറാനുമായി വ്യാപാരം തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ഡോളര് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കുമെന്നും യുഎസ് ഭീഷണിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് മുകളില് ദ്വിതീയ ഉപരോധമേര്പ്പെടുത്താനാണ് യുഎസ് നീക്കം. ഇറാന്റെ ആണവ- മിസൈല് സാങ്കേതികവിദ്യ സംഭരണം, എണ്ണവരുമാനം, സൈബര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് സഹായങ്ങള് നല്കുന്ന ശൃംഖലകള് തകര്ക്കുകയാണ് പ്രധാനലക്ഷ്യമെന്ന് യുഎസ് പറയുന്നു.
ഇറാന് എണ്ണയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കളായ ചൈനീസ് കമ്പനികളെയാണ് പ്രധാനമായും യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാല് ചൈനയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക - വ്യാപരബന്ധത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് കടുത്ത നടപടികള്ക്ക് യുഎസ് തയ്യാറാവുകയുമില്ല. ഇറാനില് നിന്നുള്ള എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കല് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളില് പങ്കാളികളായെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായ 4 കമ്പനികള്ക്ക് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക ഉപരോധം എര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3 ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര്ക്ക് നേരെയും ഉപരോധമുണ്ട്.