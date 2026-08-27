സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മദ്യവിൽപ്പന
സംസ്ഥാനത്ത് ഓണക്കാല മദ്യവിൽപ്പനയിൽ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ്. ഓണക്കാലത്തെ എട്ട് ദിവസം 771.29 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ബെവ്കോ വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇതേ കാലയളവിൽ 694.96 കോടിയുടെ മദ്യം വിറ്റു.
കഴിഞ്ഞ ഓണം സീസണെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ 77 കോടിയുടെ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉത്രാട നാളിൽ 126.31 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന നടന്നു. തിരുവോണത്തിന് ബെവ്കോ അവധിയായിരുന്നു.
നാളെ അവധി
ഓഗസ്റ്റ് 28 വെള്ളിയാഴ്ച (നാളെ) മദ്യവിൽപ്പനയില്ല. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈ ഡേയാണ്. ബെവ്കോയിലൂടെയും ബാറിലും മദ്യവിൽപ്പനയില്ല.