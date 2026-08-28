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  4. Second-driest year in Karnataka in 50 years
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (09:18 IST)

മഴ കനിഞ്ഞില്ല; കര്‍ണാടകയില്‍ 50 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട രണ്ടാമത്തെ വര്‍ഷമായി 2026

Heat Stroke, Kerala Weather, Heat Alert
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (09:20 IST)
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കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടെ കര്‍ണാടകയില്‍ ഏറ്റവും വരണ്ട രണ്ടാമത്തെ വര്‍ഷമാണ് 2026. ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ 467 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ ലഭിച്ചു.സാധാരണ ലഭിച്ചിരുന്ന മഴയില്‍ ഇത് 30% കുറവാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് ഏറ്റവും മോശം വര്‍ഷം 2002 ആയിരുന്നു. സാധാരണ മഴ ലഭിക്കുന്ന വര്‍ഷം 671 മില്ലിമീറ്ററാണെങ്കില്‍ 458 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ മാത്രമാണ് അന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത്.
 
1976-ല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് 527 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടാം വാരം വരെ മണ്‍സൂണ്‍ തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. കര്‍ണാടക സംസ്ഥാന പ്രകൃതി ദുരന്ത നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, 2002 നും 2026 നും ഇടയിലുള്ള 13 വര്‍ഷങ്ങള്‍ മഴക്കുറവുള്ള വര്‍ഷങ്ങളായിരുന്നു. അതില്‍ ആറ് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 500 മില്ലിമീറ്ററില്‍ താഴെ മഴ ലഭിച്ചു. ഈ കാലയളവില്‍, മൂന്ന് വര്‍ഷം മാത്രമാണ് അധിക മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത് (സാധാരണയേക്കാള്‍ 150 മില്ലിമീറ്റര്‍).
 
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ക്രമരഹിതമാണെന്ന് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. 2024 ല്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ശരാശരി മഴ 811 മില്ലിമീറ്ററായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ 2023 മറ്റൊരു വരള്‍ച്ചാ വര്‍ഷമായിരുന്നു. വെറും 495 മില്ലിമീറ്റര്‍. 2012, 2015, 2017, 2023 വര്‍ഷങ്ങളില്‍, സാധാരണ മഴ വര്‍ഷത്തില്‍ നിന്ന് 25% ല്‍ കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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