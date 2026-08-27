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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (13:17 IST)

പുലികളി ഐതിഹ്യം

മഹാബലി തന്റെ പ്രജകളെ കാണാനെത്തുന്ന ഓണ ദിനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനും ഒത്തുചേരലിലും പുലിക്കളി പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (13:24 IST)
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കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനകീയവും ഭംഗിയാർന്നതുമായ ഒന്നാണ് പുലിക്കളി. ''പുലിക്കളി'' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പുലിയുടെ നൃത്തം എന്നാണ്. ശരീരമെമ്പാടും കടുവയുടെ നിറങ്ങളും രൂപങ്ങളും വരച്ച്, കടുവയുടെ ചലനങ്ങൾ അനുകരിച്ച് കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര കലാരൂപമാണ് പുലികളി.
 
മഹാബലി തന്റെ പ്രജകളെ കാണാനെത്തുന്ന ഓണ ദിനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനും ഒത്തുചേരലിലും പുലിക്കളി പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നാലാം ഓണം (ചതയം നാൾ) പ്രത്യേകിച്ച് പുലിക്കളിയുടെ ദിനമായി അറിയപ്പെടുന്നു.കലാകാരന്മാർ ശരീരം മുഴുവൻ മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് നിറങ്ങളിൽ വരച്ച് കടുവയും ചീത്തയും പോലെ വേഷം ധരിക്കുകയും ചെങ്കിലയും ചെണ്ടയുമെല്ലാം മുഴങ്ങുമ്പോൾ, പുലിയുടെ നടപ്പും വേട്ടക്കാരന്റെ കളികളും അവതരിപ്പിച്ച് കലാകാരന്മാർ ആവേശകരമായ രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് പുലിക്കളിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പുലികളി കാണാനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്നതും പതിവാണ്
 
പുലിക്കളിക്ക് ഏകദേശം 200 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. കൊച്ചി മഹാരാജാവായിരുന്ന ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ആണ് ആദ്യമായി ഈ കലാരൂപം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ''പുലിക്കെട്ടിക്കളി'' എന്നായിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കടുവയുടെ ചുവടുകളും ചലനങ്ങളും അനുകരിച്ച കലാരൂപം നാട്ടുകാർ ഏറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പുലിക്കളി ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. മതമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ വിനോദം എന്ന നിലയിൽ ഓണക്കാലത്ത് പുലികളിക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂരിലെ പുലികളി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ആകർഷിക്കുന്നു.
 
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പുലികളി ഐതിഹ്യംകേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനകീയവും ഭംഗിയാർന്നതുമായ ഒന്നാണ് പുലിക്കളി. ''പുലിക്കളി'' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പുലിയുടെ നൃത്തം എന്നാണ്. ശരീരമെമ്പാടും കടുവയുടെ നിറങ്ങളും രൂപങ്ങളും വരച്ച്, കടുവയുടെ ചലനങ്ങൾ അനുകരിച്ച് കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര കലാരൂപമാണ് പുലികളി.

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