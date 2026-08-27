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  4. Kerala Bevco Records 771 Crore Onam Liquor Sales, Surpassing Previous Year Figures
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (13:02 IST)

ഓണത്തിന് ബെവ്കോ വഴി മലയാളി കുടിച്ച് തീർത്തത് 771 കോടിയുടെ മദ്യം!

Bevco, Kerala Liquor sale
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (12:51 IST)
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ഓണക്കാലത്ത് ഇത്തവണയും റെക്കോര്‍ഡ് മദ്യവില്‍പ്പനയുമായി ബെവ്‌കോ. ഓണക്കാലത്തെ 8 ദിവസങ്ങളില്‍ നിന്നായി 771. 29 കോടിയുടെ മദ്യമാണ് ബെവ്‌കോ വിറ്റഴിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 694.96 കോടിയുടെ മദ്യമായിരുന്നു വിറ്റുപോയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 77 കോടിയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഇത്തവണയുണ്ടായത്.
 
ഉത്രാട നാളില്‍ മാത്രമായി 126. 31 കോടി രൂപയുടെ വില്പനയാണ് നടന്നത്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണവില്‍പ്പനയിലും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുകയുടെ മദ്യം വിറ്റഴിച്ച ബെവ്‌കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളില്‍ മാവേലിക്കര ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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