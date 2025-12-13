ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Local Body Election 2025 Results: മേല്‍ക്കൈ യുഡിഎഫിനു, ബിജെപിക്കു മുന്നേറ്റം; എല്‍ഡിഎഫ് പതറുന്നു

കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നത്

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:41 IST)

Local Body Election 2025 Results: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിനു മുന്‍തൂക്കം. ആറ് കോര്‍പറേഷനുകളില്‍ നാലിടത്തും യുഡിഎഫ് കുതിക്കുന്നു. ആറ് കോര്‍പറേഷനുകളില്‍ നാലിടത്ത് യുഡിഎഫ്, എല്‍ഡിഎഫ് ഒരിടത്ത് മാത്രം. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷനില്‍ ബിജെപിക്ക് ആധിപത്യം.

കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നത്. 17,337 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകളില്‍ 1510 ഇടത്തും യുഡിഎഫ്, എല്‍ഡിഎഫ് 1218 ഇടങ്ങളില്‍. എന്‍ഡിഎ 274 സ്ഥലത്ത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 61 ഇടത്ത് യുഡിഎഫും 46 ഇടത്ത് എല്‍ഡിഎഫും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആറിടത്ത് എല്‍ഡിഎഫ്, ആറിടത്ത് യുഡിഎഫ്. മുന്‍സിപാലിറ്റികളില്‍ 35 സ്ഥലത്ത് യുഡിഎഫിനു ലീഡ്. എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് 12 സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രം.


