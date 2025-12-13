സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 13 ഡിസംബര് 2025 (11:18 IST)
തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ശാസ്തമംഗലം വാര്ഡില് മുന് ഡിജിപിയായ എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആര് ശ്രീലേഖ വിജയിച്ചു. 700 ലേറെ വോട്ടുകള്ക്കാണ് വിജയിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോള് കോര്പ്പറേഷനുകളില് യുഡിഎഫും പഞ്ചായത്തുകളില് എല്ഡിഎഫുമാണ് മുന്നേറുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് എന്ഡിഎയും കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനില് എല്ഡിഎഫും ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് എല്ഡിഎഫ് 31 യുഡിഎഫ് 41 എന്ഡിഎ മൂന്നിലും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ വാര്ഡില് എല്ഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വിശ്വസ്തന് ഫെനി നൈനാന് അടൂര് നഗരസഭയില് തോല്വി. അടൂര് നഗരസഭയിലെ എട്ടാം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നു. ഇയാള് ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലാല്സംഗം കേസില് ഇയാള്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ബിജെപിയാണ് വിജയിച്ചത്.
അതേസമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മറ്റൊരു വിശ്വസ്തന് റിനോ പി രാജന് വിജയിച്ചു. ഏറത്ത് പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാര്ഡില് നിന്നാണ് ഇയാള് വിജയിച്ചത്. 240 വോട്ടിനാണ് വിജയം. 25 വര്ഷത്തിലേറെയായി സിപിഎം ഭരിച്ചിരുന്ന ഏറത്ത് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് രണ്ടില് ബിജെപി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് ബിന്ദുവാണ് ജയിച്ചത്. അതേസമയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് യുഡിഎഫ് ആണ് മുന്നേറുന്നത്.