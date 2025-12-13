സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 13 ഡിസംബര് 2025 (10:08 IST)
കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ വാര്ഡില് എല്ഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വിശ്വസ്തന് ഫെനി നൈനാന് അടൂര് നഗരസഭയില് തോല്വി. അടൂര് നഗരസഭയിലെ എട്ടാം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നു. ഇയാള് ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലാല്സംഗം കേസില് ഇയാള്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ബിജെപിയാണ് വിജയിച്ചത്.
അതേസമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മറ്റൊരു വിശ്വസ്തന് റിനോ പി രാജന് വിജയിച്ചു. ഏറത്ത് പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാര്ഡില് നിന്നാണ് ഇയാള് വിജയിച്ചത്. 240 വോട്ടിനാണ് വിജയം. 25 വര്ഷത്തിലേറെയായി സിപിഎം ഭരിച്ചിരുന്ന ഏറത്ത് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് രണ്ടില് ബിജെപി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് ബിന്ദുവാണ് ജയിച്ചത്. അതേസമയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് യുഡിഎഫ് ആണ് മുന്നേറുന്നത്.
ഷോര്ണൂര് നഗരസഭയില് 20 വാര്ഡുകള് എണ്ണി കഴിഞ്ഞപ്പോള് 10 വാര്ഡുകളിലാണ് ബിജെപി വിജയിച്ചത്. എട്ടു വാര്ഡുകളില് എല്ഡിഎഫ് നേടി. 3 സീറ്റുകളിലാണ് കോണ്ഗ്രസിന് ജയിച്ചത്. അതേസമയം 15 വര്ഷം എസ്ഡിപിഐ വിജയിച്ച സീറ്റ് ഇത്തവണ എല്ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് എന്ഡിഎ-എല്ഡിഎഫ് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. 13 ഇടങ്ങളില് എല്ഡിഎഫും 12 ഇടങ്ങളില് എന്ഡിഎയും വിജയിച്ചു. പാലക്കാട് നഗരസഭയില് നിലവില് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.