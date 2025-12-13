ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Local Body Elections Result 2025 LIVE: നഗരസഭകളില്‍ യുഡിഎഫ് മുന്നില്‍, നാലിടങ്ങളില്‍ ലീഡ്

നാലിടങ്ങളില്‍ എന്‍ഡിഎ മുന്നേറുമ്പോള്‍ യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും മൂന്നിടങ്ങളില്‍ വീതം മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:52 IST)
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ നഗരസഭകളില്‍ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. നാല് കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ ലീഡ് ഉയര്‍ത്തി. പാലക്കാട് നഗരസഭയില്‍ കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്. നാലിടങ്ങളില്‍ എന്‍ഡിഎ മുന്നേറുമ്പോള്‍ യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും മൂന്നിടങ്ങളില്‍ വീതം മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്.

ഷോര്‍ണൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ 20 വാര്‍ഡുകള്‍ എണ്ണി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ 10 വാര്‍ഡുകളിലാണ് ബിജെപി വിജയിച്ചത്. എട്ടു വാര്‍ഡുകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നേടി. 3 സീറ്റുകളിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ജയിച്ചത്. അതേസമയം 15 വര്‍ഷം എസ്ഡിപിഐ വിജയിച്ച സീറ്റ് ഇത്തവണ എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു.

അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എന്‍ഡിഎ-എല്‍ഡിഎഫ് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. 13 ഇടങ്ങളില്‍ എല്‍ഡിഎഫും 12 ഇടങ്ങളില്‍ എന്‍ഡിഎയും വിജയിച്ചു.


