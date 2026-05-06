സംസ്ഥാനത്ത് എന്നുമുതലാണ് സ്ത്രീകൾക്കു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യാത്ര സൗജന്യം?

Last Modified ബുധന്, 6 മെയ് 2026 (10:49 IST)
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് യാത്ര സൗജന്യം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ അടക്കം യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിര ഗ്യാരന്റികളിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സൗജന്യയാത്ര ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്.
എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ മേയ് 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്കു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യാത്ര സൗജന്യമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിനു ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇതേ കുറിച്ച് മിണ്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മേയ് 15 നു തന്നെ ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അതിനാൽ മേയ് 15 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്കു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ ടിക്കറ്റെടുക്കേണ്ട.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ ഏത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിലും ഏത് റൂട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്നാണ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾക്കു സൗജന്യമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ പിക്നിക്ക് പോലും പോകാമെന്ന് സതീശൻ പറയുന്ന വീഡിയോയുണ്ട്. അതേസമയം ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം.