ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 6 മെയ് 2026 (08:25 IST)
പാചക വാചക വില വര്ധനവിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകളും ബേക്കറികളും ഇന്ന് പണിമുടക്കില്. കൂടാതെ ഓണ്ലൈന് ഭക്ഷണവിതരണവും ഇന്ന് നിര്ത്തിവയ്ക്കും. ഹോട്ടല്- റസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന്, കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി, വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി, കേരള കാറ്ററിങ് അസോസിയേഷന്, ഹോസ്റ്റല് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംഘടനകള് ആണ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്.
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഓഫീസുകളിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താനും തീരുമാനമുണ്ട്. സിലിണ്ടറിന് ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്. ഇത് ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും ഹോട്ടല് വ്യവസായം തകരുമെന്നും അസോസിയേഷന് ഭാരവാഹികള് പറയുന്നു.