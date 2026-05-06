ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ബിജെപിക്കെതിരായ 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൽ വിള്ളലേൽപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ്; തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ടിവികെയ്ക്കു പിന്തുണ

'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം

Congress - Tamil Nadu
WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (10:41 IST)
Congress - Tamil Nadu

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടിവികെയ്ക്കു പിന്തുണ നൽകാൻ കോൺഗ്രസ്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം അടക്കമുള്ള ഉപാധികളോടെ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം.

'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. 2004 മുതൽ യുപിഎ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ഡിഎംകെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം. ആശയപരമായി ഡിഎംകെ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടിവികെയ്ക്ക് എതിരാണ്.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത്. അഞ്ചിടത്തും ഡിഎംകെ വോട്ടുകൾ വലിയ തോതിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിഎംകെയെ ചതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടിവികെയ്ക്കു പിന്തുണ നൽകാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :