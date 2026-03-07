"തെറ്റ് അന്ന രാജന്റേതല്ല, എന്തിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു?"; പിന്തുണച്ചവർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് നടി

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 7 മാര്ച്ച് 2026 (09:45 IST)
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം നടി അന്നരാജന്റെ വൈകാരിക പ്രകടനം ഉണ്ടായിരുന്നു. തികച്ചും ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോടെയാണ് താൻ പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു താരം വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്റെ വസ്ത്രധാരണം ഏതെങ്കിലും ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായും അന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ അന്നരാജൻ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാധവ് സുരേഷ് അടക്കം നിരവധിപേരാണ് രംഗത്തെത്തിിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയവർക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നടി. താൻ എന്തിനാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞത്, തെറ്റ് തന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം പേരാണ് പിന്തുണയുമായി വരുന്നതെന്നും എല്ലാവരോടും വളരെയധികം നന്ദിയുണെന്നും അന്ന പ്രതികരിച്ചു.
"ഞാൻ എന്തിനാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ച് ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി. അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം കോളുകളും മെസ്സേജുകളും വന്നിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ മോശം സമയത്ത് ആരൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് മനസിലായി. ഒരുപാട് പേർ എന്നെ പിന്തുണച്ചു. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ച സ്നേഹവും കരുതലും ഞാൻ എന്നെന്നും ഓർത്തുവെക്കും..."- അന്ന രാജൻ
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കുറിച്ചു.
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്കിടെ നടി അന്ന രാജന്റെ വീഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കും സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും തുടക്കമായത്. വിവിധ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ മോശമായ ആംഗിളുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കികയായിരുന്നു. ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചകൾ.