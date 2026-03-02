ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല: പൊങ്കാലയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പൊങ്കാലയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള് കട്ടികുറഞ്ഞ കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുക. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കാതിരിക്കുവാന് തൊപ്പി,തുണി ഇവ കൊണ്ട് തല മറയ്ക്കുക. ശുദ്ധജലമോ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമോ മാത്രം കുടിക്കുക. തണ്ണിമത്തന് പോലെ ജലാംശം കൂടുതലുള്ള പഴവര്ഗങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് നിര്ജലീകരണം തടയും. ശുദ്ധമായ ജലത്തില് തയാറാക്കിയ ഐസ് മാത്രം പാനീയങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുക.
ഇടയ്ക്ക് കൈകാലുകളും മുഖവും കഴുകുക. ഇടയ്ക്കിടെ തണലത്ത് വിശ്രമിക്കുക. കുട്ടികളെ തീയുടെ അടുത്ത് നിര്ത്തരുത്. ഇടയ് ക്കിടെകുടിക്കാന് വെള്ളം നല്കണം. സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകള് മുടക്കം വരുത്താതെ കഴിക്കുക. കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിവരങ്ങള് കയ്യില് കരുതണം. തീ പിടിക്കുന്ന വിധത്തില് അലസമായി വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കരുത്. ചുറ്റുമുള്ള അടുപ്പുകളില് നിന്നും തീ പടരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അടുപ്പിനടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തീപിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങള് വയ്ക്കരുത്.
തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കരുതി വയ്ക്കണം. വസ്ത്രങ്ങളില് തീപിടിച്ചാല് പരിഭ്രമിച്ച് ഓടരുത്. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉടന് തീ അണയ്ക്കുക. അടുത്തുള്ള വോളണ്ടിയര്മാരുടെ സഹായം തേടുക. തീപൊള്ളലേറ്റാല് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിക്കണം. വസ്ത്രമുള്ള ഭാഗമാണെങ്കില് വസ്ത്രം നീക്കാന് ശ്രമിക്കരുത്
പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് അനാവശ്യ ക്രീമുകള് ഉപയോഗിക്കരുത്.